بتوجيهات محمد بن زايد.. 100 مليون دولار لدعم إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية، لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، بقيمة 100 مليون دولار (368 مليون درهم)، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقّع الاتفاقية حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأحمد شيدي وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا، بحضور أدموس نيبيه وزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي، ومحمد الراشدي سفير الإمارات لدى إثيوبيا، وطلال العزيزي السكرتير الثاني في السفارة.

وقال النويس: الاتفاقية تعد استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة بين الطرفين في يوليو الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى توثيق أواصر التعاون، وتعميق العلاقات الأخوية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، ومن بينها جمهورية إثيوبيا، وتمكينها من بناء اقتصاد مستقر ومستدام، يسهم في تعزيز الرفاه لأبنائها.

وأوضح النويس أن الاتفاقية تنص على توجيه القرض إلى تنمية المناطق النائية، وجيوب الفقر في مختلف مدن جمهورية إثيوبيا، متوقعاً أن يسهم هذا القرض في تمويل نحو 37 ألف مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.

وأشار إلى أن القرض يستهدف توجيه التمويل للمرأة، على أن تصل نسبة المشاريع الموجّهة إلى النساء، إلى نحو 30 % من إجمالي عدد المشاريع الممولة عبر الاتفاقية، وأن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة، وشدد على التزام الصندوق التام في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة لضمان توفير سبل تنفيذ المشاريع المدعومة.

وأشاد أحمد شيدي بجهود الإمارات في دعم اقتصاد بلاده، مثنياً على جهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في العديد من دول العالم، ومن بينها إثيوبيا.