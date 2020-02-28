«الشؤون الإسلامية» تفتح باب التسجيل للحج عبر الهواتف الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح باب التقدم للحج للموسم «1441هـ- 2020»، عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية ابتداء من 3 وحتى 19 مارس المقبل داعية الراغبين في الحج إلى التسجيل في الوقت المحدد.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الهيئة على الارتقاء بخدمات الحج وتطويرها تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة باتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة، وذلك من خلال الاستفادة من التقنية الذكية وتسخيرها لإيصال الخدمات للجمهور باحترافية ومهنية عالية تحقق لهم السعادة والرفاهية.

وأشاد الدكتور الكعبي بالدعم الكبير، الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوفير كامل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، وبالتنسيق المتواصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمناً تعاون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

من جانبه، استعرض محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خطوات التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج، عبر تطبيق الهيئة.

وقال النيادي: «إن التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج للموسم الجديد سيكون عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية فترة 20 يوماً، بحيث تبدأ أولى خطواته عبر التسجيل في الهوية الرقمية للإمارات UAE Pass من خلال منافذ خدمة الهوية الرقمية في الدولة، وتحميل تطبيق هوية الإمارات، ثم تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة AWQAfUAE من خلال أي من المتاجر الإلكترونية».

والجدير بالذكر أنّه تعطى أولوية التسجيل لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المستعصية.