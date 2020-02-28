اختتام منتدى «تحدّي محمد بن زايد العالمي للروبوت»

المصدر: (أبوظبي - وام)

اختُتمت، أمس، أعمال منتدى «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» الذي نظمته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لمدة يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويهدف المنتدى إلى توفير الفرص للفرق المشاركة في التحدي لمناقشة مشاريعها مع الفرق الأخرى، والاستفادة من الاطلاع على الروبوتات التي ابتكرتها الفرق الناجحة في التحدي، إضافة إلى استعراض مشاريعها أمام ممثلي القطاع الصناعي، لرفع مستوى الوعي بهذه المشاريع، وتسهيل فرص التعاون البحثي.

وأكدت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أن النسخة الثانية من تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت الذي عُقد قبيل انطلاق أعمال المنتدى حققت إنجازات مهمة تتعلق بإيجاد حلول مبتكرة للمدن الذكية في المستقبل التي تشمل الأمن والدفاع والبناء والبنية التحتية، إضافة إلى إطفاء الحرائق والاستجابة في حالات الطوارئ.

وشهد التحدي مشاركة 32 فريقاً من 17 دولة حول العالم كان قد تم اختيارهم من بين 134 فريقاً مرشحاً، للمشاركة في المسابقة التي ضمت أكثر من 400 خبير في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.