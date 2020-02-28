ورشة لاستكشاف المر يخ 15 مارس

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تنظيم الورشة العلمية السنوية الخامسة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل - في الفترة بين 15-17 مارس 2020 في ثلاث مدن مختلفة داخل الإمارات، وتستهدف الورشة توفير منصة علمية معرفية للمهتمين بعلوم الفضاء عبر تنظيم محاضرات وورش عمل تفاعلية يعقدها علماء وخبراء محليين وعالميين يعرضون خلالها آخر أهم التطورات العلمية للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

وتُعد الورشة العلمية السنوية منصة لتبادل المعرفة بين العلماء والخبراء وطلاب الجامعات في استكشاف المريخ، والعلوم المختلفة.

وقال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل: «استطاعت دولة الإمارات تحقيق إنجازات متسارعة في مجال أبحاث واستكشاف الفضاء، حتى أصبحت اليوم تحتل مكانة عالمية في هذا المجال».

وقالت مريم الشامسي، مديرة إدارة علوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: «نؤمن في المركز بأن المعرفة البشرية تراكمية، لذلك نعمل باستمرار على تبادل الخبرات بيننا وبين الخبراء من جميع أنحاء العالم». ويتم التسجيل عبر www.mbrsc.ae/‏‏emmscienceworkshop قبل تاريخ 5 مارس 2020، وسيتم الإعلان عن قائمة المشاركين بتاريخ 9 مارس 2020.