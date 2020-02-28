قرينة حاكم عجمان تستقبل الفائزات بالجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

المصدر: عجمان - وام

استقبلت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، أمس، في قصر الصفيا بعجمان، الفائزات بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، في دورتها الـ36، التي تعد من أولى الجوائز الثقافية الرائدة في الدولة، إذ أنشئت عام 1983 إحياءً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي كان محباً للعلم وأهله.

حضرت اللقاء قرينة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الشيخة خولة بنت خالد بن زايد آل نهيان، والشيخة حصة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة الشيخ محمد بن خالد القاسمي، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي، والشيخة الدكتورة نهلة القاسمي، عميدة شؤون الطلبة بجامعة عجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم الرومي، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ورئيسة متحف المرأة في دبي، والدكتورة حصة لوتاه، والدكتورة آمنة خليفة، رئيسة مجلس سيدات عجمان، ونخبة من القيادات النسائية.

وهنأت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان الفائزات المكرمات بالجائزة من الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وباركت لهن جهودهن المثمرة في البحث العلمي وفي مختلف أفرع الجائزة التي فزن فيها، متمنيةً لهن التوفيق والنجاح، ومواصلة السعي لتحقيق طموحاتهن العلمية في أعمالهن المقبلة.

تعزيز القيم

وأكدت قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، في حديثها مع الفائزات والضيفات الحاضرات، أن تعزيز القيم والأخلاقيات الكريمة والسلوكيات تبدأ في التنشئة الأولى للطفل من خلال الأسرة ومن الوالدين خاصة فعليهما مسؤولية، ذلك منذ الصغر، ومنهما يتعرف الطفل إلى واجباته وحقوقه في أمور حياته وفي مجتمعه، ومن هنا تظهر أوجه التغيير على الأبناء في التعليم والإبداع والتميز وفي مواجهة مختلف تحديات الحياة.

وقدمت الفائزات بالجائزة نبذة تعريفية عن أعمالهن الفائزة، إذ استعرضت الدكتورة مرضية درويش البلوشي جوانب من بحثها الفائز حول موضوع «التدريب على الابتكار في القطاع الحكومي في دولة الإمارات»، مشيرةً إلى أنها قامت بالبحث في عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية لتتعرف إلى الابتكارات الموجودة لديهم، وتصل إلى أن قطاعات العمل الحكومي لديها ابتكارات في مجال عملها، ما يذلل الصعاب ويوفر الوقت، لأنها تستخدم آليات عمل تختلف باختلاف ونوعية العمل، وتسعى للتطوير والتميز في أعمالها.