مناقشة تحويل خدمات نيابة دبي عبر البلوك تشين

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت النيابة العامة بدبي مختبر ابتكار حول «تحويل خدماتها عبر تقنية البلوك تشين» تزامناً مع فعاليات أسبوع الابتكار بالنيابة العامة التي تهدف إلى تحديد مبادرات لتسريع إجراءات التقاضي وإسعاد المتعاملين باستخدام تقنية «البلوك تشين»، وسبق المختبر ورشة لتعريف الموظفين بالمفاهيم الرئيسة لتطبيقات واستخدامات «البلوك تشين»، إضافة إلى استعراض العناصر الأساسية المطلوب تحديدها لتوظيف هذه التقنية الحديثة في مجالات عمل الدائرة.

وتأتي الورشة التي تتماشى مع استراتيجية دبي للبلوك تشين واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ودورها في تبني أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية الحديثة في العمل تماشياً مع المتغيرات المتنامية بإمارة دبي، إلى جانب التطوير المستمر في خدماتها المقدمة للجمهور والمجتمع.