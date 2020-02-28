استعراض أحدث طرق علاج التهابات وخشونة الركبة

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي للمراكز الصحية المتخصصة في هيئة الصحة في دبي فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لطب وجراحة العظام، بمشاركة أكثر من 750 طبيباً ومتخصصاً من 24 دولة حول العالم. ويناقش المؤتمر التهابات وخشونة الركبة وكيفية العلاج بأحدث الطرق من تنظير أو استبدال للمفصل، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المضاعفات التي ممكن أن تنشأ بعد إجراء هذه العمليات، ومناقشة المستجدات في علاج الإصابات الرياضية للكتف والركبة وخاصة تمزق الأربطة في كليهما.