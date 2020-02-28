«كهرباء دبي» تنافس عالمياً بـ 0.306 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تحقيقها إنجازاً عالمياً، بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي، بلغ 0.306 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة، في مشروع تحلية المياه، بنظام المنتج المستقل في بمجمع حصيان، بقدرة إنتاجية 120 مليون غالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO)، حيث يعد أول مشروع من نوعه يعمل وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، لهيئة كهرباء ومياه دبي.

واعتمدت الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان، بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في أغسطس من عام 2023. وستعتمد هذه المحطة على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية في هذا المجال، وستعمل على تعزيز شبكة المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي، نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل بنحو 90 %، مقارنة بتقنية التقطير الومضي، ما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه. وتستهدف الهيئة بحلول عام 2030، إنتاج 100 % من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة».

وأضاف معاليه: «يندرج المشروع ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها للوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي، في عام 2030، إلى 750 مليون غالون يومياً، مقارنة بـ 470 مليون غالون يومياً حالياً.

وتقوم الهيئة حالياً بتحلية المياه، من خلال الإنتاج المشترك للطاقة والمياه، باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المفقودة الناتجة عن إنتاج الكهرباء، لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه، وهي تقنية مجربة عالمياً».

طلبات

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي بتقييم الطلبات من المطورين لإنجاز المشروع، حيث سيتم اختيار المتناقص الأفضل في الربع الثاني من العام الجاري. وقد تلقت الهيئة 34 طلباً من المطورين، بعد طرح المناقصة في 10 يونيو 2019. وبعد دراسة العروض في 13 أكتوبر 2019، تمت دعوة 9 شركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض.