3 مشروعات قوانين و9 أسئلة بجلسة «الوطني» 3 مارس

المصدر: أبوظبي- البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل 3 مارس بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين بشأن: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.

ويوجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات، الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، حيث يوجه حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول «تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد»، والثاني موجه إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية».

كما سيوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول «التأمين الصحي للمواطنين»، فيما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الأول من ضرار حميد بالهول الفلاسي حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، والثاني من محمد عيسى الكشف حول «إجازة الحداد»، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الأول من كفاح محمد الزعابي حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، والثاني من ناعمة عبدالله الشرهان حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة يطلع المجلس على ثلاثة مراسيم اتحادية هي: مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية International Solar Alliance، ومرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

وسيطلع المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

تعاون

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً فرنسياً برئاسة أولفييه كاديك، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما يحقق التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

مشروع

انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، الذي يتكون من (16) مادة، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.وقال محمد اليماحي رئيس اللجنة: إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون بشكل كامل، كما اعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.