الإمارات من أقل دول العالم تسجيلاً لحالات كورونا

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة ليلى الجسمي، نائبة مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، منذ ظهور مرض كورونا، نجحت في مواجهة انتقال المرض، بدليل أن الحالات التي تم رصدها تعتبر من أقل الدول، برغم أن الإمارات تعتبر وجهة سياحية عالمية، ويدخلها يومياً آلاف الزوار والسياح.

وقالت الدكتورة الجسمي لنشرة أخبار الإمارات في تلفزيون دبي: «إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بشكل دائم وتعاون مستمر باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة حسب المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات الموصى بها من قِبل منظمة الصحة العالمية من خلال نظام الترقب والسيطرة»، مشيرةً إلى أن النظام يعمل بكفاءة وجودة عالية على مدار الساعة، ومتبع في جميع الجهات الصحية في الدولة، حسب الأدلة العلمية والتوجيهات الإرشادية التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت الدكتورة ليلى الجسمي: «إن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تركز على مكافحة الأوبئة عن طريق الترصد اليقظ، والمتابعة الدورية لجميع المخالطين، لضمان عدم تفشي المرض، من أجل صحة ووقاية أفراد المجتمع».

إجراءات



وطمأنت الدكتورة الجسمي أفراد المجتمع إلى أن الوزارة والجهات الصحية اتخذت كل الإجراءات اللازمة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية، إضافة لتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير كل القدرات والإمكانيات الوطنية لمجابهة المرض.

ونصحت الدكتورة ليلي الجسمي الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت نائبة مدير إدارة الطب الوقائي الدكتورة ليلى الجسمي أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدةً أنها بالتعاون مع الشركاء، تتبع آلية ترصد وبائي، وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

ووجهت الدكتورة ليلى الجمهور بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الدولة حول فيروس كورونا الجديد، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات التي لم تصدر عن الجهات الصحية، وشددت على أن تداول مثل هذه الشائعات من شأنه أن يخلق حالة من الخوف والبلبلة.