تعليق التنقل ببطاقة الهوية لمواطني الإمارات ومواطني مجلس التعاون

المصدر: ابوظبي- صبري صقر:

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الساعه 12:01 بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28/2/2020 وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة .

وقد تم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر .