طبيبة صينية تفوز بجائزة الإمارات للصحة لعام 2020

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة:

قررت هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة الإمارات للصحة منح الجائزة لعام 2020 للطبيبة شي جين من الصين، وقيمتها 20 ألف دولار «74 ألف درهم» والتي تحصل عليها بعد مصادقة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية الـ 73 في مايو المقبل بجنيف.

وعقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة الإمارات العربية المتحدة للصحة اجتماعا في 3 فبراير الجاري من أجل النظر في طلبات الترشـيح المتعلقة بالمرشحين العشرة، فضلا عن التعليقات التقنية التي أدلى بها المدير العام على هذه الترشيحات ليتم اختيار الدكتورة شي جين بالاجماع للفوز بالجائزة.

وجين هي خبيرة في صحة المرأة والطفل، تُرجمت بحوثها إلى سياسات وطنية ذات وقع في جميع مناطق الصين، واضطلعت بدور قيادي محفّز في الجهود البرنامجية الوطنية الرامية إلى النهوض بالصـحة وتنمية قدرات النساء والأطفال، ولاسـيما بإنشاء المركز الوطني لصحة المرأة والطفل.

وقد ساهمت جهودها في تعزيز كفاءة النظم الصحية وتحسين إدارتها ضمن إطار شامل للرعاية الصحية الأولية، واٌعدد تحت قيادة شي جين عدد من مجموعات المواد التدريبية ذات الصلة، كما حفّزت توليد مجموعة واسعة من البحوث المتعلقة بصحة الأم والطفل، وقامت بصياغة إطار بحثي بشأن المعايير المؤسـسـية لصحة الأم والطفل، وذلك ضمن نظام يركز على الرعاية الصحية الأولية.

وتمنح جائزة الإمارات للصحة وقيمتها 20 ألف دولار سنويا في الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في المنظمة الدولية وتعقد الجمعية اجتماعاتها عادة في جنيف في مايو من كل عام، وتحضر اجتماعاتها وفود من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة.

وبحسب النظام الأساسي للجائزة يمنح مؤسس الجائزة راس مال قدره مليون دولار أمريكي ويقوم مدير المؤسسة باستثمار رأس المال وإدارته بهدف تحقيق النمو الراس مالي والدخل لصالح المؤسسة في السنوات القادمة، ويجوز زيادة رأس المال باستخدام احتياطاها غير الموزعة أو ما يردها من الهبات والوصايا.

وتهدف المؤسسة إلى منح جائزة لشخص أو عدة أشخاص أو مؤسسة أو عدة منظمات غير حكومية، من الذين أسهموا إسهاما بارزا في مجال التنمية الصحية، وتقوم هيئة اختيار الفائز بجائزة المؤسسة بتحديد المعايير المحددة المطبقة في تقييم عمل المرشح لنيل الجائزة، وتشير المادة الثامنة من النظام الأساسي إلى أن الجائزة تتألف من شهادة تفيد الحصول عليها مع لوحة تقديريه من المؤسس ومبلغ 20 ألف دولار.

يشار إلى أن من أشهر الحاصلين على جائزة الإمارات الصحية التي انطلقت منذ عام 1995 كل من الملكة رانيا العبد الله 2005 وهيلاري كلينتون 1998 والدكتور مجدي يعقوب 2003 ومؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية 2007 ومستشفى الأطفال للسرطان في مصر مستشفى (57357)، عام 2008.