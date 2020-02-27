الصحة الباكستانية تعلن عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)

المصدر: وام

أكدت وزارة الخدمات الصحية الباكستانية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .

وقال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا في مؤتمر صحفي عقده في كويتا عاصمة اقليم بلوشستان جنوبي غرب باكستان.. أن الحالة الأولى لشخص في إقليم السند والثانية لآخر في إسلام آباد تم عزله في المستشفى الحكومي "المعهد الباكستاني للعلوم الطبية" وكلاهما قدما من ايران.

وأضاف تجري حاليا اختبارات لـ15 شخصا مشتبه ظهرت عليهم أعراض المرض.

وفي إطار الإجراءات الوقائية أغلقت حكومة إقليم بلوشستان المدارس الحكومية والخاصة حتى 15 مارس القادم.