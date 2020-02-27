حاكم الشارقة يفتتح مركز استكشاف الجادة

المصدر: وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم ، مركز استكشاف الجادة ضمن مشروع مجمع مدار الجادة الواقع مقره في منطقة مويلح بمدينة الشارقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أراد، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الكلمات، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أراد، وعدد من السادة رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذانا بالافتتاح الرسمي للمركز، تجول سموه في أروقة المركز، مطلعا على ما يضمه من مرافق وخدمات ومواقع جذب سياحي يوفرها المركز.

ويقع مركز استكشاف الجادة ضمن مشروع مجمع "مدار"، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 600 ألف قدم مربع، بتصميم فريد من شركة زها حديد العالمية.

وتوقف سموه أمام مجسم مشروع الجادة مستمعا إلى شرح وافي عن ما يضمه المشروع الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.2 كيلومتر مربع، ويضم العديد من المرافق والخدمات ووسائل الترفيه.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة فيلما وثائقيا يسلط الضوء على مشروع الجادة أحد أبرز المشاريع العقارية في الإمارة، ويضم مجموعة واسعة من الشقق السكنية والمباني التجارية وعددا من المتاجر وخيارات الترفيه والتسلية.

وتفقد سموه مرافق المركز الذي يضم 18 منفذا لبيع خدمات الطعام، ومسرحا للفعاليات الخارجية يستوعب 500 شخص، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وتابع سموه والحضور عددا من العروض الفنية وعروض التزحلق.

واطلع سموه على تصميم أحد المشروعات التي ستكون ضمن مشروع الجادة من تصميم مجموعة من طلاب كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي - بهذه المناسبة - :" اليوم نحن نخطو خطوة جديدة في مسيرة الشارقة الحافلة بالتطوير والازدهار والنهضة الحضارية والمعمارية والثقافية والعلمية، فهذا المشوار الذي رسم خارطته ووضع قواعده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، لا يقتصر في تركيزه على مجال دون الآخر، بل يولي اهتماما لكل مجالات وعوامل النجاح والتطوير بهدف دعم عملية التنمية المستدامة لإمارة الشارقة بما يخدم الإنسان بالدرجة الأولى حيث أنه أساس تقدم المجتمعات ".

ويأتي افتتاح مجمع "مدار" ليحقق قفزة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إمارة الشارقة لأفراد مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين، حيث يضم المشروع منطقة مخصصة للأطفال "بلاي سكيب"، ومساحات خضراء، و15 علامة تجارية لأفضل الأطعمة والمشروبات، إلى جانب العديد من المواقف المجانية، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم "مدار" خدمات مميزة لأصحاب الأعمال من أفراد وشركات من خلال قاعة الفعاليات المتكاملة "يور سبيس"، التي يمكن استئجارها بغرض إقامة واستضافة مختلف الفعاليات.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن مجمع "مدار" هو مجمع متكامل وفريد من نوعه، حيث سيضم مجموعة كبيرة من المرافق والمواقع السياحية والترفيهية التي ستستقطب الجمهور وعائلاتهم.