"الوطني الاتحادي" يناقش الثلاثاء 3 مشروعات قوانين ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

المصدر: وام

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس ، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين بشأن: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.

ويوجه السادة أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات، الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، حيث يوجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول "تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد "، والثاني موجه إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول " الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية ".

كما يوجه سعادة سعيد راشد العابدي سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول " التأمين الصحي للمواطنين "، فيما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الأول من من سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي حول " توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية "، والثاني من سعادة محمد عيسى الكشف حول " إجازة الحداد "، والثالث من سعادة عدنان حمد الحمادي حول " شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة".

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، الأول من سعادة كفاح محمد الزعابي حول " اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات "، والثاني من سعادة ناعمة عبدالله الشرهان حول " تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب "، والثالث من سعادة عدنان حمد الحمادي حول " المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل ".

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة يطلع المجلس على ثلاثة مراسيم اتحادية هي: مرسوم اتحادي رقم /31/ لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومرسوم اتحادي رقم /32/ لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية International Solar Alliance ، ومرسوم اتحادي رقم /33/ لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول .

وسيطلع المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 18/2/2020م.