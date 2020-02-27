"غرفة الشارقة" تطلق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عو

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة صباح اليوم عن إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، إحدى المشاريع الرائدة التي ستعمل على إعادة تهيئة المنطقة كليا، لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين ومواكبة النهضة الشاملة بالشارقة، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.

وتبلغ مساحة المشروع 2.16 مليون متر مربع، وسيتم تنفيذه على مدار 18 شهر من قبل شركتي الشارقة للمقاولات والخطيب والعَلمي، حيث سيشمل إنشاء شبكة طرق متطورة وحديثة، فضلا عن تنفيذ شبكة صرف لمياه الأمطار والإنارة وإعادة تأهيل الأرصفة ومواقف السيارات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية.

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن إطلاق المشروع وتنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة يعد تجسيدا للشراكة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، عبر إيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك، تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية العمل المشترك لتعزيز مسيرة التنمية الحضارية والاقتصادية، وجعل الإمارة أيقونة عالمية، يشار إليها بالبنان في مختلف المحافل الدولية.