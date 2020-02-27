بدء التسجيل للحج عن طريق الهواتف الذكية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية عن فتح باب التقديم للحج للموسم 1441 هـ - 2020 وذلك عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية في الفترة من تاريخ 1 إلى 19 مارس 2020 ودعت إلى المبادرة بالتسجيل في الوقت المحدد حتى تتمكن الهيئة من وضع استراتيجية تفي بجميع المتطلبات وتبرز النموذج الحضاري الذي تطمح إليه في تنظيم شؤون الحجاج، مشيرة إلى أن في إطار استعداداتها المبكرة لموسم الحج وتمكين أفراد المجتمع الراغبين في أداء هذا الركن الأعظم من استكمال إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرص الهيئة على الارتقاء بخدمات الحج وتطويرها تماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة باتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة وذلك من خلال الاستفادة من التقنية الذكية وتسخيرها لإيصال الخدمات للجمهور باحترافية ومهنية عالية تحقق لهم السعادة والرفاهية.

وأشاد الدكتور الكعبي بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوفير كامل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، وبالتنسيق المتواصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الحجاج. مثمنا تعاون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وقال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة:«إن التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج للموسم الجديد سيكون عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية فترة 20 يوما بحيث تبدأ أولى خطواته عبر التسجيل في الهوية الرقمية لدولة الإمارات UAE Pass من خلال منافذ خدمة الهوية الرقمية المنتشرة في الدولة، وتحميل تطبيق هوية الإمارات على الهاتف الذكي، ثم تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة AWQAfUAE من خلال أي من المتاجر الإلكترونية ثم الدخول إلى تطبيق الهيئة واختيار خدمات الحج والعمرة، والضغط على أيقونة تسجيل الحج ثم الضغط على الدخول بالهوية الرقمية واستكمال إجراءات الدخول، ثم المراجعة النهائية للبيانات والتأكد من صحتها، ثم الضغط على استكمال البيانات الموضحة من خلال تفعيل أو إلغاء الأزرار التي توضح سير عملية التسجيل، بحيث سيقوم النظام بتوجيه بعض الأسئلة للمتقدم على هذا النحو هل سبق لك الحج؟ هل أنت بحاجة إلى محرم؟ في حال حاجتك إلى محرم، يرجى ذكر صلة القرابة والرقم المرجعي للمحرم، وسيتم إظهار تفاصيل المحرم للتأكد من مطابقة البيانات، هل أنت بحاجة إلى مرافق؟ ففي حال حاجتك إلى مرافق، يرجى ذكر صلة القرابة والرقم المرجعي للمرافق وسيتم اظهار تفاصيل المرافق للتأكد من مطابقة البيانات. أما في حال حاجتك إلى مرافق، يرجى اختيار نوع الإعاقة إن وجدت».

كذلك سيطلب النظام إدخال رقم الملف العائلي الخاص بنظام الحج، في حال رغبة الحاج أو الحاجة في ربط أفراد عائلته في مجموعة واحدة، كما يمكن لمقدم الطلب متابعة حال الطلب عن طريق الضغط على أيقونة متابعة الطلب في أي وقت.

والجدير بالذكر أنّه تعطى أولوية التسجيل لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المستعصية.

ودعا النيادي الحجاج الراغبين بالمسارعة في التسجيل قبل وقت كاف للتمكن من استكمال اجراءاتهم بتؤدة وطمأنينة وفي حال حاجتهم للمزيد من الاستفسارات، التواصل على الرقم المجاني 80029723.