ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33 في البحرين

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" .. أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران ، حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى المطار في القاعة المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

وأضافت أنه فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورًا لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.