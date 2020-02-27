الإمارات تصدر الدليل الوطني الجديد لمرضى السكري النوع الثاني

المصدر: دبي -عماد عبدالحميد

كشفت جمعية الإمارات للسكري عن إطلاق الدليل الوطني الجديد لمرض السكري النوع الثاني والذي سيساهم في تعزيز إجراءات الوقاية والتشخيص المبكر لمرضى السكري النوع الثاني غير المعتمد على الأنسولين.

جاء ذلك في الحفل الذي نظمته الجمعية ليلة أمس في فندق جراند حياة دبي بحضور معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي وجمع غفير من الأطباء والمعنيين.

وقال الدكتور عبد الرزاق المدني الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للسكري بأن الدليل تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وسيحدث نقلة نوعية في الوقاية والتشخيص المبكر للمرض