جامعة الغرير تختتم معرض الوظائف العاشر

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت جامعة الغرير بدبي، يوم أمس الأول، معرض الوظائف العاشر الذي نظمه مكتب التخطيط المهني في قسم شؤون الطلبة في الجامعة.

وكان رئيس الجامعة البروفيسور باسم الذهبي قد افتتح المعرض برفقة عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فيما شارك في المعرض 27 شركة ومؤسسة من الجهات المعنية بتدريب وتوظيف الطلاب والخريجين منها شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، إضافة على عدد من شركات مجموعة الغرير.

وبالتزامن مع فعاليات المعرض، استضافت الجامعة وثيقة الولاء والانتماء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة والخريجين باعتباره جزءاً أصيلاً من إعدادهم لسوق العمل.

وسبق المعرض أسبوع استشاري وإرشادي لتوجيه الطلبة مهنياً وإعدادهم لسوق العمل وكيفية إنشاء السيرة الذاتية وضمانات النجاح في مقابلات العمل. وقدمت مجموعة من المتخصصين من ذوي الخبرة والمعرفة بسوق العمل خلال هذا الأسبوع، محاضرات وورش عمل إرشادية للطلبة والخريجين.