رياح محملة بالغبار على أغلب مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان، رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تأثرت أمس، معظم مناطق الدولة، خاصة المناطق الغربية والساحلية، برياح شمالية غربية نشطة، محملة بالغبار والأتربة، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ 2000 متر في بعض المناطق أحياناً. وعزا المركز الوطني للأرصاد، حالة الغبار، إلى وجود منخفض جوي جاف، يتحرك من الغرب إلى الشرق، حفز الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والغبار، من شمال الجزيرة العربية إلى الدولة، التي شهدت منذ الصباح حالة من الغبار العالق في الجو، وانخفاض الرؤية بصورة كبيرة.

واستمر الطقس يوم أمس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، بسبب الرياح الشمالية، والتي جعلت البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وقد تصل سرعتها إلى 55 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

تحذير

كما يتوقع أن يكون طقس غداً وبعد غد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة على البحر نهاراً غرباً، والبحر مضطرب في البداية، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

سلامة

وفي إطار آخر، حذر أطباء ومختصون بأمراض الجهاز التنفسي والعيون في منطقة رأس الخيمة الطبية، المواطنين والمقيمين من التعرض المباشر لذرات الغبار والأتربة، ونصحوهم بضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة المعرضة للرياح، واتخاذ إجراءات السلامة والحيطة، خاصة المرضى المصابين بحساسية العين، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً من فترة تقلبات الطقس التقلبات، إضافة إلى المصابين بحساسية الأنف والجهاز التنفسي.

ومن جانبه، أكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك: «إن تقلبات الطقس لم تمنع خروج رحلات الصيد البحري، إذ أسهمت عمليات الصيد في توفير كميات كبيرة من محصول الأسماك، التي تم توريدها لمنطقة المزادات في سوقي رأس الخيمة القديمة والمعيريض»، لافتاً إلى أن أسعار بيع الأسماك، شهدت انخفاضاً كبيراً، مقارنة بالفترة الماضية.