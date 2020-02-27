غرفة التجارة الأمريكية تكرّم «الإمارات للملكية الفكرية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كرّمت غرفة التجارة الأمريكية جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أمس، بالمركز التجاري العالمي بمنحها الجائزة العالمية للملكية الفكرية لعام 2020، وذلك بسبب الجهود التي تقوم بها الجمعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية وتشجيع الاستثمار ودعم الابتكار في مختلف الصعد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويعتبر هذا التكريم الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وسلم الجائزة باتريك كيلبريد نائب الرئيس الأعلى بمركز السياسة العالمية للإبداع في غرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والذي يعتبر الشخصية الأولى عربياً التي تحصل على هذه الجائزة.

متابعة الأعمال

وقال باتريك كيلبريد: نتشرف بمنح جمعية الإمارات للملكية الفكرية الجائزة العالمية للملكية الفكرية لعام 2020 وذلك بعد أن تم متابعة كل أعمال الجمعية وتقييمها وقياس آثار جهودها على الاقتصاد والمجتمع، منوهاً بأن الجائزة انطلقت عام 2012 في مجالات الابتكار وحماية وتعزيز الملكية الفكرية على مستوى العالم، ويتم كل عام منح الجائزة للجمعيات الأكثر تأثيراً في هذا المجال، ومن بين الفائزين السابقين وحدة مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الهند ومجموعة الأعمال الخاصة بالملكية الفكرية في وكالة الفضاء والعلوم في تايلند، كما تمنح للأشخاص الأكثر تأثيراً في هذا المجال، مشيراً إلى أن اللواء عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة الجمعية أسهم في تخطي الجمعية الصفة المحلية إلى العالمية وعمل على تحقيق نمو نوعي لأنشطتها.

وأكد اللواء العبيدلي أن هذا التكريم يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الجمعية وتضاف إلى سلسلة الإنجازات والإشادات التي تحصل عليها.

مذكرة تفاهم

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تبادل الخبرات والتجارب ونشر ثقافة الملكية الفكرية والابتكار.

وقّع المذكرة عن شرطة أبوظبي اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية، وعن جمعية الإمارات للملكية الفكرية اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.