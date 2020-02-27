3 أشهر حبساً لشابين اعتديا على موظفين

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

قضت محكمة الجنايات في جلستها التي عقدت، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالحبس ثلاثة أشهر على شابين من الجنسية الخليجية، في قضية الاعتداء على موظفين عموميين، أثناء تأدية عملهم، وتهديدهم بالقتل، وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمين بالشجار مع مدير أحد النوادي الليلة في رأس الخيمة، عقب إطلاعهم على مبلغ فاتورة السهرة، ومع احتدام الشجار، قام مدير النادي بطلب الشرطة، التي تدخلت بدورها في فض النزاع بينهم، إلا أن المتهمين كانا في حالة عدم إدراك، نتيجة لتناول المشروبات الكحولية، حيث قاما بتهديد رجال الشرطة بالقتل والاعتداء عليهم، ليتم القبض على المتهمين، وتحويلهما للمحكمة المختصة، التي قضت بحكمها المذكور، كما قضت ببراءة المتهم في تهمة ضرب المجني عليه الثالث بالقضية، عقب التصالح بينهم.