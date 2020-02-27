افتتاح «كيوا كيرين» الدوائية اليابانية بـ«دبي الطبية»

المصدر: (دبي - وام)

افتتح الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، المكتب الإقليمي لشركة «كيوا كيرين» - الدولية اليابانية المتخصصة في مجال الابتكارات الدوائية - وذلك في مدينة دبي الطبية، في خطوة تعكس خطط الشركة للتوسع عبر المنطقة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر حفل افتتاح مكتب الشركة الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي في سلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور أكيما أوميزاوا، القنصل العام الياباني في دبي، والدكتور توشيفومي ميكاياما، مدير مجلس الإدارة لشركة «كيوا كيرين»، وعبد الملك، رئيس «كيوا كيرين» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الدكتور توشيفومي ميكاياما التزام الشركة بتوفير أحدث الابتكارات الدوائية للمجتمعات التي تعمل ضمنها في سياق رؤيتها المتمثلة بتعزيز جودة الحياة للأفراد في أنحاء العالم. بدوره، قال رئيس «كيوا كيرين» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يأتي افتتاح مقرنا الجديد كخطوة رئيسة لبلورة جهود الشركة الهادفة إلى الإسهام في تعزيز صحة الأفراد والارتقاء بجودة حياتهم».