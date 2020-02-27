الشيخة هند: الإمارات حر يصة على دعم المؤسسات والمشار يع القرآنية

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن الإمارات حريصة على دعم المؤسسات والمشاريع القرآنية وانتشار مراكز التحفيظ الحكومية والأهلية، مشيدة سموها بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والقائمين عليها وجهودهم في خدمة كتاب الله الكريم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عن سموها، خولة سعيد النابودة خلال الحفل الختامي لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين فرع الإناث، وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية وعضوات مجلس الإدارة وعدد من كبار الشخصيات.

وألقت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية في دبي، كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، حيث تقدمت بوافر الشكر والدعاء لراعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدعم السخي والاهتمام والمتابعة المستمرة لسموه لنشاطات وفعاليات الجائزة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم في دعم ورعاية المسابقة منذ انطلاقتها قبل 21 عاماً.

واستمع الحضور لنماذج من تلاوات المتسابقات، ثم ألقت رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة فاطمة حسين آل علي كلمة أوضحت من خلالها الدور الذي قامت به اللجنة في اختبار المتسابقات في جميع مراحل وأفرع المسابقة، حيث جرى اختبار أكثر من 79 حافظة في التصفيات النهائية في الأفرع الثمانية منهم 11 حافظة في الفرع الأول القرآن كاملاً و13 حافظة في الفرع الثاني وهو 20 جزءاً، و16 حافظة في الفرع الثالث وهو 10 أجزاء وعدد 13 حافظة في الفرع الرابع وهو خمسة أجزاء للمواطنين و10 حافظات في الفرع الخامس وهو خمسة أجزاء للمقيمين وعدد 4 من الحافظات للفرع السادس وهو 3 أجزاء للمواطنين وحافظتين لفرع المسلمين الجدد و10 حافظات من فرع ذوى الاحتياجات الخاصة.

فائزات

وفي ختام الحفل قامت الشيخة أمينة الطاير ترافقها الدكتورة فاطمة الفلاسي بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركات في المسابقة، حيث حصلت المتسابقة سارة فاضل رمضان العمري من مؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة على المركز الأول في الفرع الأول، وحصلت المتسابقة نهيدة أختر شيخ أحمد من مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم بدبي على المركز الأول في الفرع الثاني، وحصلت المتسابقة سمية أم منان من مركز أبوظبي لتحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي على المركز الأول في الفرع الثالث، وحصلت المتسابقة إلهام سعيد محمد الصم النقبي من جمعية دار البر - فرع رأس الخيمة على المركز الأول في الفرع الرابع، وحصلت المتسابقة بجيبة محمد نوفلكا لاريكاندييل من مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم في دبي على المركز الأول في الفرع الخامس، وحصلت المتسابقة مريم علي حسن راشد الجروان من مؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة على المركز الأول في الفرع السادس.

وحصلت المتسابقة شيري ماي جرويال اركويا على المركز الأول للفرع السابع المسلمين الجدد (جزء تبارك)، وحصلت المتسابقة صابرة شيخ صالح باوزير من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي على المركز الأول لفرع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام الحفل جرى تكريم جميع المتسابقات اللاتي شاركن في المسابقة، كما تم تكريم لجان تحكيم التصفيات التمهيدية والنهائية وتكريم عدد من الجهات المتعاونة.