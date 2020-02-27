«الجليلة» يمكّن الطلبة من استكشاف تفاصيل طب الأطفال

المصدر: (دبي - البيان )

أطلق مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد المتخصص في طب الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجاً تعليمياً فريداً من نوعه يمنح طلبة الثانوية المهتمين بدراسة الطب في المرحلة الجامعية التالية الفرصة لاستكشاف تفاصيل مهنة طب الأطفال، حيث يتيح البرنامج للطلبة الواعدين الفرصة لمرافقة عدد من أطباء الجليلة للأطفال خلال عملهم الاعتيادي ليوم كامل، بما في ذلك التعامل مع المرضى وعائلاتهم. وقد شهدت الدورة الأولى استجابة متميزة من خلال تقدم أكثر من 100 طالب وطالبة من 70 مدرسة مختلفة في أنحاء دبي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي شهد مشاركة أول مجموعة من الطلبة في الفترة ما بين 9-13 فبراير الجاري، إلى استقطاب طلبة الثانوية من مختلف المدارس في دبي، لمرافقة 5 أطباء في 5 تخصصات مختلفة خلال يومهم العادي وأعمالهم الروتينية، بما في ذلك رؤية وعلاج المرضى، والتعامل مع عائلاتهم. وقد تم تصميم البرنامج ليستمر على مدى 5 أيام لمنح الطلبة الفرصة للإطلاع عن قرب على تحديات مهنة الطب بشكل عام، واستكشاف المهارات المطلوبة للتفوق في هذا المجال، بالإضافة إلى إبراز أهمية العمل الجماعي ضمن نهج متعدد التخصصات.