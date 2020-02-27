مسابقة «مهارات الإمارات» 15 مارس المقبل

المصدر: ( أبوظبي - وام)

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2020»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس المقبل، بمشاركة مئات من شباب وفتيات الوطن الذين يتنافسون في نخبة من المهارات الهندسية والصناعية والتكنولوجية.

وقال مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، إن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية للمهارات تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لتمكين شباب الوطن من مهارات المستقبل، مشيراً إلى أن المسابقة يتم تنظيمها وفق معايير عالمية، ويتخطى الهدف منها حدود المنافسة، ليصل لتمكين شباب الإمارات من تطوير قدراتهم على الإبداع والتطوير الصناعي والهندسي والتكنولوجي.

وأوضح أن شباب وفتيات الإمارات سيتنافسون خلال الدورة الجديدة في 41 مهارة هندسية وتكنولوجية، منها 22 مهارة متخصصة تندرج ضمن المهارات العالمية الدولية كصيانة محركات الطائرات وتقنية السيارات وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت وتقنية التصميم الجرافيكي، وصناعة المجوهرات، وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً.