«قانونية دبي» تزور مرضى سرطان الأطفال بمستشفى دبي

المصدر: (دبي - البيان)

قام عدد من موظفي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بزيارة إلى مرضى سرطان الأطفال بمستشفى دبي، بالتنسيق مع هيئة الصحة، تم خلالها توزيع الهدايا والأدوات التعليمية، وقضاء وقت ترفيهي معهم، لإدخال السرور على قلوبهم، ورسم البهجة على وجوههم.

من جهته أكد د. لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حرص الدائرة على تنفيذ المبادرات المجتمعية، وتشجيع موظفيها على المشاركة في العمل التطوعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع الإماراتي.

وأشار د. بالهول إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الجانب النفسي لدى مرضى سرطان الأطفال، بما ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم المعنوية في عملية الاستشفاء، باعتبار أن الجانب المعنوي أحد العوامل المهمة، التي تسهم في فعالية البرنامج العلاجي، وهي مسؤولية مجتمعية.