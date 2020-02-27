مدرسة خاصة تتدرب على الاشتراطات الصحية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

درّبت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، خلال العام الماضي، 4 آلاف و687 طالباً وإدارياً على اشتراطات السلامة الصحية، منهم 4 آلاف طالباً وطالبة و528 من الإداريين، إذ شملت التدريبات 41 مدرسة خاصة بالشارقة، وتستهدف الهيئة كل المدارس الخاصة في الإمارة التي يبلغ عددها 116 مدرسة، كما تم تدريب 30 منسقة من الحضانات، إضافة إلى تركيب نظام أمان بنسبة 69 % في مدارس الشارقة.

حضور

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «مدارس آمنة» التي نُظمت صباح أمس بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، ومشاركة شيخة ديماس، مديرة مدرسة الشارقة البريطانية، والمهندسة لمياء النومان، مديرة إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة، وعلياء الشامسي، خبيرة رقابة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وزينب محمد، رئيسة قسم الحضانات بمجلس الشارقة للتعليم، والمهندس عبد الله الماجدي، مدير معهد التدريب الوقائي بالوكالة بهيئة الوقاية والسلامة.

حماية الأطفال

وقال الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، إن الهيئة تبذل أقصى جهدها في حماية الأطفال في إمارة الشارقة، عن طريق عدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال الأعوام السابقة، منها ورشة الوقاية والسلامة مع سلامة حمود التي تستهدف الأطفال من عمر أربع سنوات حتى 10 سنوات، والتي تقدم لهم قواعد السلامة بأبسط صورة، والتي تم تقديمها لعدد من المدارس الخاصة بالإمارة.