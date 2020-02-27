«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تنظم مؤتمرين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن تنظيم مؤتمرين جديدين في 2020 هما: «الندوة العالمية السادسة حول أبحاث النظم والسياسات الصحية (HSR2020)»، و«المؤتمر السنوي لأكاديمية الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AIB-MENA)».

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «تعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسة العامة في المنطقة، انطلاقاً من مكانتها الريادية في هذا المجال، تعمل الكلية على دعم السبل لرفع مستوى المعرفة، وتمكين قادة الحكومات وصانعي السياسات».

ومن المقرر عقد الندوة من 8-12 نوفمبر 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «إعادة تخيل النظم الصحية لتحسين الصحة والعدالة الاجتماعية»، تستكشف الندوة مجموعة من التحديات التي تواجه بلدان منطقة شرق البحر المتوسط في الفترة الحالية، والتي تتخللها عدد من التغيرات الديموغرافية وانتقال الأوبئة.

أما المؤتمر السنوي لأكاديمية الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AIB-MENA)، فسيعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2020 في جامعة خليفة في أبوظبي. وينطلق المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية الأعمال الدولية (AIB)، تحت شعار «استكشاف المرونة في الأعمال التجارية».