«بيت الخير» تنفق 12 مليون درهم في يناير

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية بيت الخير في دبي أنها أنفقت في يناير الماضي نحو 11 مليوناً و924 ألفاً و192 درهماً، استفادت منها 4148 أسرة، وتوزعت بين 6 ملايين و626 ألفاً و542 درهماً، قُدمت مساعداتٍ نقدية وغذائية بشكل شهري ضمن برنامج «أمان» الذي يرعى شهرياً نحو 4 آلاف أسرة متعففة، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم.

وقال عابدين العوضي، المدير العام: «إن نتائج شهر يناير تعكس وتيرة الإنفاق الشهري المتزايدة، التي حققتها «بيت الخير» على مدار الأعوام الأخيرة، حيث بلغ مجموع ما أنفقته خلال السنوات الـ5 الأخيرة أكثر من مليار درهم، ليصل إجمالي ما أنفقته منذ نشأتها حتى اليوم ما يزيد على مليارين و266 مليون درهم، محققة بذلك طفرة مهمة في نمو العمل الإنساني».

وأوضح أن مساعدات «يناير» تمثلت بصرف نحو 6.6 ملايين درهم مساعدات نقدية وغذائية شهرية، ضمن برنامج «أمان» الذي يرعى شهرياً نحو 4 آلاف أسرة متعففة، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم، و4.3 ملايين درهم مساعدات طارئة للأسر والحالات التي لجأت إلى الجمعية، فيما بلغ مجموع الصرف على مشروع «علاج» الموجه للمرضى المقيمين نحو 504 آلاف درهم.

وأشار إلى أن الجمعية سددت مديونيات عن الغارمين بنحو 271 ألف درهم، وأنفقت 441 ألفاً مقابل مواد غذائية إضافية لدعم المستفيدين، ونحو 195 ألفاً لدعم تعليم أبناء الأسر، إضافة إلى إنفاق 570 ألفاً على صيانة منازل المحتاجين وتوفير المستلزمات المنزلية الأساسية لهم.

وقال العوضي: «استهلت الجمعية العام الحالي بإطلاق تطبيق «ملابس» الذكي، الذي يعد امتداداً لمشروع «قديمهم جديدكم» الذي بدأته عام 2012، لجمع الملابس المستعملة، بهدف تخليص البيئة منها، وتحويلها كمصدر للتمويل الخيري، حيث يوظف التطبيق الإلكتروني الأجهزة الذكية التي أصبحت وسيلة التواصل المفضلة لدى الناس، كما أطلقت «بيت الخير»، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، برنامجاً إذاعياً أسبوعياً باسم «زايد الخير» على إذاعة الأولى بدبي، كبرنامج إنساني هادف، للترويج لمشاريع الجمعية، وتحفيز المحسنين والداعمين للتبرع من أجل نجدة المرضى المعسرين».