72 مليوناً مساعدات «إسلامية دبي» 2019

المصدر: دبي - رامي عايش

قدّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي العام الماضي مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 72.6 مليون درهم استفاد منها نحو أكثر من 177 ألف مستفيد، وشملت قطاعات التعليم والصحة والإسكان وإطعام الطعام وغيرها من المجالات الخيرية والإنسانية.

وأوضح أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة: «أن مؤشرات أداء العام الماضي تؤكد ريادة دبي المتواصلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي عبّر عنها في البند التاسع من وثيقة الـ50، الخاص بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة».

وأطلقت الدائرة 3 مبادرات خيرية وهي: «مدن الخير» بقيمة تبرعات 42.5 مليون درهم بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، و«ياك العون» بتبرعات 21.4 مليون درهم بالتعاون مع «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي، و«مركز زايد لغسيل الكلى» بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الأوقاف، وشؤون القصر.