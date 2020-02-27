شرطة دبي توعّي بقوانين العمل

المصدر: (دبي - البيان)

شهد العميد أحمد عبد الله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، في القيادة العامة لشرطة دبي، ورشة توعوية تثقيفية للضباط الخريجين في القوة، وذلك بحضور مساعد المدير العام لشؤون مجالس التأديب، العقيد عادل علي السميطي، وعدد من الضباط والأفراد، وذلك لتعزيز الالتزام الوظيفي لدى العاملين بالقوانين الخاصة بالعمل، والتحلي بالانضباط، وفقاً للوائح الموضوعة.

وقال العميد أحمد عبد الله شهيل، إن شرطة دبي حريصة على توعية الموظفين العسكريين، بمختلف مسمياتهم الوظيفية، بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل في القوة، والسعي لتحسين أدائهم، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية، تفادياً للوقوع في الأخطاء والمخالفات المسلكية التي يعاقب عليها القانون.