بلدية دبي تشارك في تنظيم مؤتمر مكة

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح كل من أمانة العاصمة المقدسة ومركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية، أعمال المؤتمر العالمي التاسع بيئة المدن 2020 بعنوان «مؤتمر مكة المكرمة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة»، والمعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة، من بينها بلدية دبي ممثلة بمنصة جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة.

وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً تجاوز 800 مشارك يمثلون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ومديري المنشآت، وأصحاب المشروعات، والمهتمين بموضوعات استدامة المدن وصحة البيئة وبمشاركة 20 متحدثاً خبيراً من مختلف دول العالم.

وأشار خالد محمد بدري، مدير مركز البيئة للمدن العربية وعضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إلى أن المشاركة هدفت إلى التعرف على الجهود التي بذلتها المدن العالمية في التنافس المنهجي والحضاري للارتقاء بالإنسان وتمكينه من سد احتياجاته المادية والمعنوية.