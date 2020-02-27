تعاون بين إقامة دبي وجمعية النزاهة

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع جمعية النزاهة بأبوظبي، وذلك على هامش المؤتمر الإقليمي «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط»، الذي انتهت فعالياته في دبي، أمس، واستضافته «إقامة دبي» بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين في الشرق الأوسط.

وقّع الاتفاقية من طرف إقامة دبي اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن طرف جمعية النزاهة، نعيمة محمد المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة.

ونصت الاتفاقية على مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين لما يخدم الصالح العام، حيث ستقوم الجمعية بتوفير دورات وبرامج تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال وما يتصل بمجال التعليم المستمر لموظفي إقامة دبي، فيما ستقوم الإدارة بموجب هذه الاتفاقية على توفير كافة التسهيلات والإمكانات البشرية المتاحة لتنفيذ البرامج والأنشطة بما يدعم ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال.