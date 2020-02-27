عبد الله بلحيف يشارك باجتماع أممي للنقل والبيئة

المصدر: جنيف- وام

شارك معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في الاجتماع الدولي الذي نظمته لجنة النقل البري والمائي الداخلي بالأمم المتحدة، يومي 25 و26 فبراير الجاري، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.وناقش المشاركون في الاجتماع، ما يتعلق بقضايا البيئة والنقل البري، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية، أن هذا النوع من المؤتمرات والاجتماعات الدولية، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات، سواء على المستوى التقني أو على صعيد التخطيط للمستقبل، منوهاً بأهمية المحاور التي ناقشها الاجتماع.

وأكد معالي الوزير، أهمية التواصل مع الدول المتقدمة وممثليها من المختصين والعاملين في مجالات النقل والبيئة والتخطيط الحضري، لافتاً إلى أنه، وبالرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي على قمة الهرم الآن في تلك المجالات، إلا أن هذا النوع من المشاركة والتواصل، إنما يؤكد أهمية مسيرتها بهذا المجال، خاصة أن المشاركة في هذه الاجتماعات ذات الصبغة الدولية، تغني تجربتنا، وتتيح المجال لتبادل الآراء والخبراء والمعارف.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الدولية المنظمة، حرصت خلال السنوات الماضية، على أن تكون دولة الإمارات مدعوة دائماً في هذه الاجتماعات الهامة، والاهتمام بالاستماع إلى كلمة الدولة، والوقوف على أفكارها، وما تحققه من نجاحات وإنجازات في المجالات ذات العلاقة بالنقل والبيئة وغيرها.

ولفت معالي الوزير، إلى أن الإمارات طرحت هذه المرة مفهوماً جديداً، ليفكر فيه الجميع معاً، وهو ما يتعلق بالمباني على الطرق، مؤكداً أن الدولة التي تصمم هذه المباني، انتقلت إلى التفكير في جودة حياة السكان، الأمر الذي يتطلب العمل وفق مفهوم تصميم المدن، بما يتناسب مع احتياجات السكان، مؤكداً أن الفكرة التي طرحتها الدولة في المؤتمر، لاقت استحساناً كبيراً من المشاركين، وأنها ستكون على الأرجح جزءاً من أجندة المؤتمر القادم.