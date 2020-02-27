افتتاح مركز حتا المجتمعي خلال أيام

المصدر: دبي - البيان

وجه أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال زيارة تفقدية لمركز حتا الاجتماعي، الذي تعتزم الهيئة إطلاقه أواخر الشهر الجاري، بفتح المجال لموفري الخدمات الاجتماعية، للتعرف على احتياجات وتطلعات الأهالي بما يسهم في تطوير الخدمات بالشكل الأمثل.

ودعا جلفار المعنين بتوفير خدمات أصحاب الهمم وخدمات كبار المواطنين والأنشطة الشبابية إلى استثمار مرافق المركز، وطرح مبادرات تعزز من استفادة الشرائح المعنية من أهالي حتا.

وإضافة إلى سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة سيتمكن زوار المركز من التمتع بالبرامج الثقافية والترفيهية، التي تنظم بشكل يومي في مرافق المركز، والوصول إلى خدمات مصرفية وإسكانية وتعليمية، تقدم بالتعاون مع شركاء الهيئة.

كما سيتم تنفيذ مبادرات متنوعة، بالتعاون مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص لتمكين الشباب الباحثين عن عمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتطوير أعمال الأسر المنتجة.