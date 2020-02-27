59 ألف زيارة تفتيش على صالونات أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - أحمد سعيد )

نفذت بلدية مدينة أبوظبي 59 ألفاً و400 زيارة تفتيشية لمراكز التجميل والعناية الشخصية الرجالية والنسائية في مدينة أبوظبي خلال العام الماضي 2019، حيث تم تحرير 87 مخالفة، و2426 إنذاراً .

وأعلنت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ 23 ألفاً و760 زيارة تفتيشية على مراكز التجميل والعناية الشخصية «الرجالية» في مدينة أبوظبي خلال العام الماضي والبالغ عددها 1980 منشأة، وحررت 60 مخالفة، و1950 إنذاراً.

كما نفذت البلدية 35 ألفاً و640 زيارة تفتيشية على مراكز التجميل والعناية الشخصية «النسائية» في مدينة أبوظبي خلال العام الماضي والبالغ عددها 2970 منشأة، وحررت 27 مخالفة، و476 إنذاراً.