استمرار تلقي طلبات الترشيح لـ «وطني» للعمل الإنساني

المصدر: (دبي - وام )

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات استمرار فتح باب الترشيح لـ«جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» في دورتها الـ 8 حتى 19 مارس المقبل، والتي تقام تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وتهدف الجائزة منذ انطلاقتها عام 2013، إلى إعلاء شأن الإنسان أساس النهضة الحضارية الشاملة للدولة، والتي قامت بفضل قيادة حكيمة ورؤية رشيدة سديدة منطلقها وجوهرها وغايتها الإنسان في مجتمع متماسك بهويته الوطنية منفتح برؤيته الإنسانية متعايش بسعادة وسلام.

وتقدم الجائزة رؤيتها للعمل الإنساني والتطوعي عبر الأنموذج والمعيار الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت مثالاً يحتذى في المبادرات الإنسانية استجابة للرؤية الإنسانية التي رسخها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتتزامن الدورة الـ 8 من الجائزة مع اختيار عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، ومع قرب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.