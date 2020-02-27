المرزوقي يبتكر جهازاً يقلل حوادث السيارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

قد تكون ثواني معدودة تلك التي ترفع يدك فيها عن عجلة قيادة السيارة وتتسبب في كارثة مرورية بسبب عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق.

فارق كبير بين التحكم بمقود القيادة بيديك الاثنتين، أو تركه في يد واحدة، أو الانشغال بالطعام والشراب أو بالهاتف وترك المقود لتحدث كارثة وتتسبب في حوادث على الطريق قد ينتج عنها وفيات وإصابات.

الطالب حمد عيسى المرزوقي من جامعة خليفة، تمكّن من ابتكار جهاز يسهم في حل المشكلة بطريقة ذكية لا تكلف أكثر من 100 درهم ويسهم في تخفيض نسبة الحوادث المرورية.

يقول حمد عيسى المرزوقي لـ «البيان» إن «الفكرة باختصار هي كيف تكون يد سائق السيارة على مقود المركبة بشكل دائم، فابتكرت مع زملائي حميد محمد المرزوقي، وعبدالله يوسف الحمادي من كلية التقنية، جهاز (يدك على المقود)».

وأضاف: «فكّرنا بحل المشكلة بشكل مبتكر وبأبسط طريقة تمكنا نحن في دولة الإمارات بتطبيقها، وابتركنا هذا الجهاز وهو عبارة عن قطعة يتم تركيبها على مقود السيارة، وتكون القطعة على حساسات، حساس لليد اليمني والآخر لليد اليسرى ويتم برمجتها بحيث تصدر إشارة صوتية تحذيرية حال قام السائق برفع اليدين أو يد واحدة عن عجلة القيادة لمدة 5 ثوانٍ وفي حال عدم استجابة السائق للتحذيرات الصوتية يتم إرسال أوامر من الجهاز إلى محرك السيارة بتخفيض السرعة تدريجياً على حسب سرعة الشارع الذي يتعرف عليه الجهاز عن طريق GPS وتنخفض السرعة بمقدار 6 سرعات إلى الأسفل لسلامة السائق.

ويشير المرزوقي إلى أن هنالك محاولات كثيرة تستخدم التكنولوجيا في مختلف أنواع السيارات لحل مشاكل الحوادث ولكنها تتطلب إلى تكنولوجيا معقدة ولا يمكن توفيرها في جميع السيارات، ولكن الابتكار يتمكن من المشكلة بشكل بسيط، بحيث إن الجهاز يسهل تركيبه على أي سيارة ولا يرتبط الجهاز بسنة صنع السيارة، لأنه عبارة عن قطعه تتركب على مقود المركبة.