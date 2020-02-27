«بيئة أبوظبي» تطلق «مرصد المستقبل البيئي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت هيئة البيئة - أبوظبي، أول من أمس، ملتقى «نستشرف لتحقيق مستقبل مستدام» الذي تم فيه تقديم تجارب معرفية وخبرات عملية لإيصال المعرفة في مجال استشراف المستقبل، بما يمكن ترجمته على أرض الواقع ببرامج وأنشطة تعزز تحقيق مستقبل مستدام، وذلك احتفالاً «بشهر الإمارات للابتكار»، وأعلنت الهيئة، خلال اللقاء، عن إطلاق مبادرة «مرصد المستقبل البيئي» الذي يعد أول مرصد يستشرف المستقبل البيئي على مستوى المنطقة.

وشارك في الملتقى، الذي أقيم بمقر الهيئة بمبنى المعمورة، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الإسكان، وشركة المقارنات المعيارية للاستشارات الإدارية، وتقنية المعلومات.

وقالت عائشة الكتبي، مدير إدارة التخطيط وإدارة الأداء ورئيس فريق الابتكار واستشراف المستقبل بهيئة البيئة - أبوظبي: «إن استشراف المستقبل يمثل نهجاً في الإمارات، وأصبح المستقبل والتفكير في استشرافه وصناعته نهجاً مجتمعياً وأسلوب عمل حكومي، وها هو المستقبل يصبح القاسم المشترك لغالبية الجهات الاتحادية والمحلية».