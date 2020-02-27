«دبي الآن» منصة بـ 115 خدمة مركزية

المصدر: دبي- نورا الأمير

تعرض دبي الذكية، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، تطبيق «دبي الآن» الذي يعد منصة الخدمات الذكية المركزية، التي تساعد القاطنين في دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت أو عن طريق هواتفهم الذكية باعتباره التطبيق الشامل والموحد للمدينة بأكملها، ويعد أحد أهم مرتكزات تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي ستتحول حكومة دبي بموجبها إلى حكومة لاورقية بالكامل بحلول 21 ديسمبر 2021، ويضم التطبيق أكثر من 115 خدمة حكومية تقدمها 33 جهة مشاركة، ضمن 10 قطاعات مختلفة، وتشمل: الأمن والعدل، المواصلات العامة، المدفوعات والفواتير، التأشيرات والإقامة، وقيادة المركبات، والصحة، والأعمال والتوظيف، والتعليم، والإسكان، والإسلام والتبرعات والخدمات العامة.

وقد بلغ عدد المستخدمين للتطبيق 422,343 مستخدماً، كما بلغت المبالغ المحصلة عبر التطبيق نحو 4.85 مليارات درهم، من خلال 9.3 ملايين معاملة تم إجراؤها عبر التطبيق.

ومن أمثلة الخدمات التي تتضمنها المنصة نقل خدمة الكهرباء من موقع لآخر من ديوا عند نقل السكن، وإمكانية سداد المخالفات المرورية، والبحث عن أقرب مركز لتسجيل السيارات أو تجديد الملكية، وتحديد مكان استلامها، إلى جانب خدمات سداد فواتير الماء والكهرباء وشركات اتصالات ودو، وشحن بطاقات سالك، ونول، والحسابات في جمارك دبي، إضافة إلى خدمات «إيجاري» و«مكاني» وكذلك خدمات التبرع لدبي العطاء ومؤسسة الجليلة وغيرها من الخدمات الحيوية التي يجريها سكان دبي.