«محمد بن راشد للإسكان» تطور خدماتها الذكية لإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - أحمد يحيى

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن فعاليات دبي لشهر الإمارات للابتكار من خلال منصتها في دبي فيستيفال مول، بالعديد من خدماتها الذكية التي تعرف الجمهور بها والتي توفر مستوى متقدماً يعتمد على التطور التكنولوجي، ومن بينها التطبيقات المختلفة، مثل تطبيق إسكان، وتطبيق المصمم الذكي، ونظام الذكاء الإسكاني، وتطبيق اللجنة الذكية، وتطبيق معرف الإسكان في نسخته الجديدة، وتطبيق المدير الذكي، وتطبيق دفعات المقاولين للمهندسين وغيرها من الخدمات الذكية.

تطبيقات ذكية

ويتضمن تطبيق «إسكان» تحديثات جديدة شملت إضافة التحديث على الطلب الإسكاني، وإضافة خدمات مقاولي البناء، والتقديم على شهادة لمن يهمه الأمر للإمارات الأخرى، كما تم إضافة خدمة الموافقة من قبل المالك على طلب الدفعات، وإضافة مميزات لحماة الوطن وأصحاب الهمم، وتبسيط وتسهيل إجراءات التقديم على الاستمارة الإسكانية.

ويعتبر تطبيق «المصمم الذكي» تطبيقاً هندسياً ذكياً وسهل الاستخدام، يُمكن أي شخص من إنشاء تصاميم خارجية وداخلية جميلة وواقعية في الوضعين الثنائي والثلاثي الأبعاد وتصميم مخططات إنشائية ومعمارية بكل سهولة، باستخدام واجهة مستخدم مبسطة وإضافة التشطيبات النهائية مثل الأبواب والنوافذ والديكورات الخارجية باستخدام مكتبة المواد المتاحة داخل التطبيق.

ويتميز التطبيق بأنه نظام للرسم الإنشائي المعماري المبسط، وبه واجهة عرض ثنائية الأبعاد للمخطط الهندسي تتضمن جميع مكونات المبنى بشكل مبسط، كما أنه يعرض جميع أجزاء المبنى بشكل ثلاثي الأبعاد، وإحداث المخطط الإنشائي أوتوماتيكياً، كما يمكن رسم الديكورات الداخلية والخارجية، حيث إن به مكتبة متنوعة للأثاث.

ويمكن للتطبيق حساب التكلفة التقريبية بحسب أسعار السوق المحلي، وإضافة تقنيات المباني الخضراء والأنظمة الذكية، وإمكانية حفظ أكثر من مشروع.