«جمارك دبي» تكرم الفائزين بجائزة المبتكر

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت جمارك دبي حفل تكريم أصحاب الفرص الابتكارية الفائزين بجائزة المبتكر في دورتها الثالثة ضمن فعاليات الدائرة لشهر الإمارات للابتكار، بحضور أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، وعدد كبير من موظفي الدائرة، إذ قام مدير جمارك دبي بتكريم للإدارات والموظفين الفائزين.

وأكد أحمد محبوب مصبح أن دائرة جمارك دبي تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، عبر توفير كل الإمكانيات، وتحفيز الكوادر البشرية للخروج بفرص ابتكارية تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وهنأ المدير العام لجمارك دبي، في سياق كلمته للموظفين والموظفات، الفائزين، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق، وأضاف: «يسعدني أن ألتقي بكم للاحتفاء بموظفي الدائرة المتميزين المبتكرين الذين أسهموا، إلى جانب زملائهم في مختلف القطاعات، بتقديم فرص ابتكارية لتطوير العمل الحكومي وإسعاد المتعاملين».