3 مشاريع مبتكرة تفوز بمسابقة في «التقنية»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

فازت ثلاثة مشاريع طلابية مبتكرة على مستوى مسابقة «ابتكار» التي عقدت في دورتها الثالثة مستهدفة أفضل المشاريع الطلابية ضمن مساق الابتكار وريادة الأعمال من مختلف فروع كليات التقنية بالدولة، حيث حصد المركز الأول مشروع «رقائق لإنقاذ حياة القلب» من كليات التقنية بدبي للطالبات، في حين حصل فريق من كليات التقنية بالفجيرة المركز الثاني عن مشروع «جهاز البطاقات المتعددة»، وجاء في المركز الثالث مشروع «نظام التنبيه للسائقين» لطلاب كليات التقنية بالرويس.

تفصيلاً، افتتح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، مسابقة «ابتكار» التي تقام للعام الثالث على التوالي مستقطبة أفضل المشاريع الطلابية التي تم اختيارها على مستوى كل فرع من فروع الكليات بمختلف إمارات الدولة، والتي جاءت للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، من خلال معرض أقيم لتلك المشاريع، وتم خلاله تقييم كافة الأفكار المطروحة واختيار الأفضل من بينها، حيث تعرف الدكتور الشامسي على ما قدمه الطلبة من أفكار وحلول تطبيقية مبتكرة عكست وعيهم بقضايا المجتمع واحتياجات قطاعات العمل.

وأكد الدكتور الشامسي، أن هذه المسابقات والمعارض للمشاريع لم تعد محصورة في أهداف تقييم أداء الطالب ورؤية مدى استيعابه للمعرفة والمهارة، بل تخطت ذلك حيث تمثل منصة للأفكار المبتكرة والإبداعات التي يمكن أن تطور ويتم رعايتها لتصبح انطلاقة لمشاريع مستقبلية.