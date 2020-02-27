«حديد الإمارات» تنال الأيزو كأول مصنع مبتكر للصُلب

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، عن حصولها على شهادة الأيزو (56002:2019) في إدارة الابتكار، كأول مصنع للصُلب في العالم وكأول شركة صناعية في الإمارات، وذلك نظير تبنيها برامج تطويرية مُساعدة للأفراد والمؤسسات على استكشاف الممارسات المهنية الخاصة بإدارة الابتكار، وإيجاد معايير مرجعية في تطوير قدرات الابتكار وتحسينها.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد لشركة «حديد الإمارات» بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، الذي ينعقد في نسخته الحالية، تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

وضمن احتفالها بشهر الابتكار، نظمت الشركة أسبوع «حديد الإمارات» للابتكار لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 24 حتى 26 فبراير الجاري في مقرها في المصفح، أبوظبي، حيث شهد الأسبوع مشاركة أكثر من 20 من قادة القطاع والمبتكرين، وحضور المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، والعاملين في مختلف الأقسام.