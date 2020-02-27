«المالية» تعلن الفريق الفائز بتحدي «الهاكاثون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة المالية عن الفريق الفائز بتحدي الإبداع الهاكاثون 2020 الذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من رواد الأعمال الناشئين والأعضاء في صندوق محمد بن راشد للابتكار، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأفكار والحلول المبتكرة.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأخير من برنامج شهر الإمارات للابتكار 2020 الذي تنظمه الوزارة تحت شعار «المالية تبتكر 2020» في متحف الاتحاد بإمارة دبي.

وأثنى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على جهود الفرق المشاركة في تحدي الإبداع الهاكاثون، ودورها في التغلب على تحديات ومعوقات الإبداع من خلال وضع الحلول المبتكرة.

حرص

وقال يونس الخوري: «إن وزارة المالية تحرص، من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار، على مواصلة دعم مشاريع رواد الأعمال الناشئين في القطاعات السبعة، من خلال تمويلهم ومساعدتهم للنمو لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، والإسهام في خلق بيئة مناسبة ومشجعة على الابتكار والإبداع قادرة على استقطاب المزيد من الكفاءات والمواهب العالمية».