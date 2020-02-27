نادي المبدعين بمحاكم دبي ينظم ورشة عمل

المصدر: (دبي - البيان)

نظم نادي المبدعين بمحاكم دبي، ورشة عمل بعنوان «لماذا الابتكار؟» قدمها حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي، وذلك ضمن فعاليات النادي لأسبوع الابتكار، الذي يهدف إلى دعم الرؤى والأفكار الإبداعية لدى المؤسسات والأفراد في المجتمع، وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة على مستوى الدولة بما يترجم على أرض الواقع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا.

واستعرض حمد ثاني، البرامج والخطط الطموحة والسياسات التي تبنتها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الدول ابتكاراً ورفع تصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي، إذ تهدف سياسة الابتكار في الدولة إلى الاستثمار في المواطن الإماراتي.