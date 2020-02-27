معرض لإبداعات موظفي «الاتحادية» وطلبة الجامعات

المصدر: دبي - البيان

نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، معرض بوابة الإبداعات والابتكارات، ومجموعة فعاليات تدريبية وتثقيفية لموظفيها، وذلك ضمن أجندتها الحافلة في شهر الإمارات للابتكار، حيث عقدت سلسلة من الدورات التدريبية حول عدد من الموضوعات ومنها: (صناعة وقيادة الابتكار، والتفكير التصميمي، ودمج الطبيعة مع التدريب)، كما نظمت زيارات ميدانية لعدد من موظفيها للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع عدة جهات بالدولة.

وفي هذا السياق أوضح خالد المازمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن أجندة الهيئة لشهر الإمارات للابتكار حافلة بالفعاليات والأنشطة التفاعلية، التي تعزز روح الابتكار لدى الموظفين، وتنمي لديهم القدرة على الإبداع والتخيل، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت مطلع الشهر الجاري استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت 7 مبادرات مبتكرة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية الحكومية، وترتكز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.