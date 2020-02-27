عصف ذهني لاستشراف مستقبل «المعاشات»

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أولى جلسات العصف الذهني لاستشراف مستقبل الهيئة على مدى الخمسين عاماً المقبلة، إذ تمثلت أهم محاور الجلسة في محورين رئيسين، ركز الأول منهما على «التوعية التأمينية وكيفية الاستعداد للتقاعد»، والمحور الثاني على «إطلاق خدمات ابتكارية» للفئات المستفيدة من خدمات الهيئة، على هامش شهر الإمارات للابتكار، تحت عنوان «هيئة المعاشات تستعد للخمسين».

وقالت حصة الهاشمي، المدير التنفيذي للابتكار بالهيئة: «تمثل هذه الجلسة باكورة جلسات العصف الذهني التي ستنفّذها الهيئة خلال هذا العام، من أجل الاطلاع على الأفكار التي من شأنها أن تسهم في تعزيز بيئة الابتكار داخل الهيئة، بحيث يمكن ترجمة هذه الأفكار إلى خطط ومبادرات وخدمات تعود بالنفع على المتعاملين».

هذا، وقد ضمّت الجلسة التي عُقدت بمركز الشباب بأبراج الإمارات - دبي موظفين عن الهيئة وممثلين عن الشرائح المشمولة في الهيئة من المتقاعدين والمؤمّن عليهم والمستحقين، إذ أسهم المشاركون في استمطار العديد من الأفكار المهمة التي ستمثل إضافة جديدة إلى الأدوار التي تقدمها الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات.